Під Тернополем вчитель музики роками чіплявся до школярок: ліз цілуватися і чіпав

Як розповів батько однієї з учениць 7-го класу, вчитель домагався його доньки у 2019-2020 роках, а також у березні 2021 року. Дівчинка про насильство не повідомила батькам, але розповіла про ситуацію своїй подружці, яка також стала жертвою вчителя. Дівчинка не витримала і розповіла все своїй матері. Педагог був затриманий, і поліція завела кримінальну справу.

"Під час уроків музики він здійснював обійми проти її волі. Коли вона перейшла в шостий клас, вчитель просунув руку її під светр і зловив її рукою за груди. Вона, злякавшись, що він буде далі торкатися її грудей, вибігла з класу, проте про даний випадок нікому не розповідала, тому що боялася вчителя. Також, коли дочка була в сьомому класі, зазначений вчитель музики, скориставшись тим, що вона була одна, просунув руку їй під одяг і торкався її грудей. Перед уроком і після закінчення уроку він здійснював обійми та періодичні поцілунки в губи. Учитель музики 6 разів цілував дитину в губи", - розповів батько постраждалої школярки на суді.

Мати ще однієї жертви педагога повідомила, що він домагався її доньку і дівчинка тепер відмовляється відвідувати школу.

"Вчитель 8 лютого 2021 року покликав дитину до класу музики, де почав обіймати її без її згоди. Він підійшов ззаду до неї, обхопив її двома руками, притиснув її до себе і торкався її грудей. 12 березня 2021 перед проведенням 5-го уроку вчитель музики закликав її дочку в клас, де в цей час нікого не було, і поцілував її в губи. Також напередодні 10 березня 2021 року вказаний вчитель після закінчення 4-го уроку фізичної культури, закликавши її малолітню доньку до свого кабінету, знову цілував її в губи", - йдеться в матеріалах суду.

Спочатку поліція завела справу про булінг, але після свідчень батьків і постраждалих дітей, справа була перекваліфікована за статтею про сексуальне насильство над дітьми. Матеріали передані в прокуратуру, триває розслідування.