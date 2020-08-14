Под Тернополем в церкви не захотели хоронить покойного из-за долгов

Под Тернополем разгорелся скандал из-за отказа хоронить покойного, пока его долги на сумму 550 гривен не будут оплачены церкви. Инцидент произошел в селе Грабовец в Великогаевской объединенной территориальной общине.

О ситуации рассказала пользователь Facebook Наталья Деревяная.

Женщина спросила в сети, есть ли аналогичная "традиция" в других населенных пунктах, когда для похорон необходимо в первую очередь идти не к священнику, а к церковному кассиру, чтобы оплатить "земные долги" покойного. И только после этого настоятель храма, получив справку, сможет провести ритуал. Наталья в возмущении назвала таких церковных служителей "инкассаторами".

Также она опубликовала фото расписки о долгах, который ей выдали на кассе в храме. На "чеке" написано:

"Деревляный Игорь. Долг: за ремонт (рисование) церкви еще 300 грн. Церковный сбор с января 2020 по 20 грн за 1 чел.: С января по май 20 года уплачено 150 грн. Долг 150 грн. Николай: с января по май 2020 г. (20 грн х 5 мес.) = 100 грн. Всего долг составляет 01.06.2020 года 550 грн."

Под Тернополем в церкви требовали для похорон оплатить долг покойного (Фото: facebook.com/groups/velykihai)

Пост Натальи вызвал массу комментариев в сети и горячую полемику. Некоторые возмущаются подобными требованиями и такими правилами в храмах. Другие же отмечают, что сумма ежемесячного сбора в 20 гривен на самом деле небольшая, и церковь должна на что-то существовать, если люди пользуются ее услугами. Третьи посоветовали поменять священника и обратиться с жалобой в епархию.

Женщина подробно отвечала на комменты и уточнила, что позже похороны таки состоялись, но прошли не без скандала. Также Наталья подчеркнула, что мужчина вносил деньги по мере возможностей, а не предписанную сумму.

Фото: скрин комментариев facebook.com/groups/velykihai

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