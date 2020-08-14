Під Тернополем в церкві не захотіли ховати покійного через борги

Під Тернополем розгорівся скандал через відмову ховати покійного, поки його борги на суму 550 гривень не будуть сплачені церкві. Інцидент стався в селі Грабовець у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді.

Про ситуації розповіла користувачка Facebook Наталя Деревяна.

Жінка запитала в мережі, чи є аналогічна "традиція" в інших населених пунктах, коли для похорону необхідно в першу чергу йти не до священика, а до церковного касира, щоб сплатити "земні борги" покійного. І тільки після цього настоятель храму, отримавши довідку, зможе провести ритуал. Наталя в обуренні назвала таких церковних служителів "інкасаторами".

Також вона опублікувала фото розписки про борги, що їй видали на касі в храмі. На "чеку" написано:

"Деревляний Ігор. Борг: за ремонт (малювання) церкви ще 300 грн. Церковний збір з січня 2020 по 20 грн за 1 чол.: З січня по травень 20 року сплачено 150 грн. Борг 150 грн. Микола: з січня по травень 2020 р. (20 грн х 5 міс.) = 100 грн. Всього борг становить 01.06.2020 року 550 грн."

Під Тернополем у церкві вимагали для похорону сплатити борг покійного (Фото: facebook.com/groups/velykihai)

Пост Наталії викликав масу коментарів у мережі та гарячу полеміку. Деякі обурюються подібними вимогами й такими правилами в храмах. Інші ж зазначають, що сума щомісячного збору 20 гривень насправді невелика, і церква має на щось існувати, якщо люди користуються її послугами. Треті порадили поміняти священика і звернутися зі скаргою в єпархію.

Жінка докладно відповідала на коменти та уточнила, що пізніше похорон таки відбувся, але пройшов не без скандалу. Також Наталя наголосила, що чоловік вносив гроші в міру можливостей, а не визначену суму.

Фото: скрін коментарів facebook.com/groups/velykihai

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях священик заявив, що у нього COVID-19, покашляв на журналістів і зняв на відео.