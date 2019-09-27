Под Тернополем трагически умер молодой ветеран АТО: все подробности

Ветеран АТО трагически умер в Тернопольской области (фото: pixabay.com)

Защитник Украины умер от тяжелой болезни

Вчера, 26 сентября, в Тернопольской области умер ветеран АТО Николай Мучинский, который сам пошел защищать территорию Украины во время войны на Донбассе. Об этом сообщает местное издание "Реально".

Украинский боец умер после тяжелой болезни. Николай родился в селе Конюхи Тернопольской области и был участником добровольческого батальона "Айдар".

Похороны воина пройдут сегодня, 27 сентября, в час дня в его родном селе Конюхи.

Ветеран АТО трагически умер в Тернопольской области (фото: realno.te.ua)

Напомним, что на Донбассе погиб украинский военный Андрей Сторожук, у которого остался маленький сын 2017 года рождения. Боец умер от рук вражеского снайпера. Он народился в 1992 году в селе Педосы Винницкой области.

Ранее сообщалось о том, что в больнице умер тяжело раненный на фронте 26-летний морпех Максим Кондратюк. За его жизнь медики боролись несколько дней, но его сердце остановилось. Его привезли в госпиталь с множественными ранениями. У военного осталась жена и маленькая дочь.

Мы также писали о том, что на Донбассе от пули снайпера погиб боец из Херсона Михаил Ткачишин. Ему был всего 31 год и у военного остался маленький сын и родители.