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Под Тернополем обнаружили загадочное захоронение: археологи в недоумении

Тернополь, Понедельник 17 августа 2020 21:39
Под Тернополем обнаружили загадочное захоронение: археологи в недоумении
Под Тернополем обнаружили странное захоронение (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В древней могиле был похоронен священник, девушка и ребенок

Под Тернополем археологи обнаружили древнее захоронение, которое поставило специалистов в тупик. В одной из могил были найдены останки священника, молодой девушки и ребенка.

Раскопки проводились в селе Зализки Зборовского района Тернопольской области. Возле костела святого Антония были обнаружены захоронения XVII-XIX веков. Ранее на этом месте был центр поселка и кладбище, которые были обнаружены еще год назад. В этот раз археологам удалось раскопать 10 человеческих скелетов, среди которых останки 20-летнего католического священника, девушки и ребенка. Об этом сообщает "Суспільне. Тернопіль".

"Священник был похоронен в ризах, в сутане с нашитой бронзовой иконой с эмалями. Как мы уже определили, это была Ченстоховская или Белзская Богородица. Также у него были четки, от которых остались крестик и бусина. Видим классическое католическое изображение распятия с соответствующими символами на обороте", - рассказал археолог Василий Ильчишин.

Также были обнаружены останки девушки около 20 лет. У нее на груди был деревянный крест со свинцовым распятием и бронзовый перстень со стеклянными камешками на пальце. В могиле были еще останки ребенка, по данным специалистов – это была девочка, около 4-5 лет. Рядом с ней был найден бисер.

Все эти находки будут изучать антропологи из Киева, а потом их отправят в Залозецкий краеведческий музей.

Под Тернополем археологи обнаружили странную находку

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи нашли в некрополе под Полтавой захоронения скифской элиты с тайником.

А также мы рассказывали о том, что под Житомиром ученые обнаружили в реке древнюю находку.

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