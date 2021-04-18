Под Тернополем исследовали древний саркофаг, который озадачил ученых: что выяснилось

По словам старосты Ридодубивского сельского совета, в который входит Белый Поток, Ярослава Огаля, трактор обрабатывал землю и неожиданно провалился.

"Когда его вытащили, то увидели разрушенную каменную плиту. Как заглянули внутрь, то там виднелись человеческие кости", - вспоминает он момент обнаружения захоронения около недели назад.

На место вызвали полицию, а правоохранители, увидев находку, обратились к археологам.

"Они осмотрели плиту и содержание саркофага и сказали, что его возраст несколько тысячелетий. Конечно, не верится, что столько времени хранились кости", - рассказал Огаль.

Под Тернополем обнаружили саркофаг III тыс. до н.э. культуры шаровидных амфор (фото facebook.com/T.centr.pamiatok)

Директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия Марина Ягодинская отметила, что это очень интересная находка, которая откроет новые страницы прошлого края.

Председатель Белобожницкой общины Виктор Шепета считает, что эта находка может сыграть положительную роль в развитии туризма на территории ОТГ, ведь "в Белом Потоке уже находили следы древних цивилизаций - сейчас эти земли под охраной государства".

Дело в том, что в XX веке около села обнаружили поселение трипольской культуры и могильник комаровской культуры.

Комментируя "Суспільному" нынешнюю находку, Марина Ягодинская призналась, что это стало полной неожиданностью.

"Честно говоря, мы здесь ждали найти совсем другое захоронение, так как недалеко отсюда есть могильник комаровской культуры белопотокского типа. В данном случае, когда мы раскопали дно, увидели, что это культура шаровидных амфор. Носители этой культуры существовали в конце эпохи энеолита. Точно сказать сейчас не можем, потому что еще не исследовали. Но пока считаем, что это где-то конец третьего тысячелетия до нашей эры", - рассказала она.

Под Тернополем обнаружили саркофаг III тыс. до н.э. с человеческими останками и артефактами (фото facebook.com/T.centr.pamiatok)

Археолог Василий Ильчишин рассказал, что в саркофаге из красного песчаника нашли останки трех человек, 11 горшков, костяную украшение, кремневые топоры, долото и ножи.

Историк Владимир Добрянский уточнил, что культура шаровидных амфор - это археологическая культура, существовавшая на территории Днепровского Правобережья и междуречье Прута и Серета в IV-III тысячелетиях до нашей эры. Носители этой культуры были кочевниками, которые занимались скотоводством.

Видео: под Тернополем нашли каменное захоронение эпохи культуры шаровидных амфор