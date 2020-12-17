Под Тернополем бешеный кот напал на пенсионерку: на карантин закрыли несколько сел

Под Тернополем кот с бешенством напал на 80-летнюю пенсионерку, укусил за руку и сильно поцарапал женщину. Пострадавшую отправили в больницу, а агрессивного питомца закрыли в сарае, где животное и сдохло.
Инцидент произошел в селе Белозирка Лановецкого района. Об этом передает "Сегодня".
Сообщается, что пенсионерка Екатерина, которая живет одна и практически не выходит во двор, впускала кота Рыжика к себе домой через окно. Однажды прямо на подоконнике мурзатый внезапно набросился на хозяйку. Когда пожилой женщине стало плохо, его увезли в клинику.
Специалисты обследовали труп кота и результаты экспертизы подтвердили бешенство.
После этого местные чиновники экстренно созвали комиссию, на которой приняли решение о введении карантина в нескольких селах, чтобы остановить распространение бешенства.
По словам заместителя главы Лановецкой райгосадминистрации Татьяны Важельской, комиссия обяжет провести переучет поголовья, проанализировать, что есть в домашнем хозяйстве.
"Ветеринарной больнице поручено провести вакцинацию", - добавила она.
Этот случай нападения животного с бешенством на жителей Тернопольской области - не единственный в последнее время.
Как пишет местное издание "Погляд", 26 ноября кот укусил 36-летнюю жительницу села Гущанки Подволочисского района, после чего убежал и в тот же день объявился в соседнем селе Лозовка, где поцарапал 57-летнюю женщину.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, а у кота, который сдох через два дня после нападения, выявили бешенство.
4 декабря по факту тех происшествий проводили заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Подволочисской РГА.
Ранее мы писали о том, что под Житомиром ввели дополнительный карантин из-за белки с бешенством, которая покусала мужчину.
Напомним, что этим летом элитную киевскую Кончу-Заспу закрыли на карантин из-за бешенства у бездомной кошки.
Читайте РБК-Украина в Google News