Под Тернополем бешеный кот напал на пенсионерку: на карантин закрыли несколько сел

Кот (фото: flickr.com)

Под Тернополем кот с бешенством напал на 80-летнюю пенсионерку, укусил за руку и сильно поцарапал женщину. Пострадавшую отправили в больницу, а агрессивного питомца закрыли в сарае, где животное и сдохло.

Инцидент произошел в селе Белозирка Лановецкого района. Об этом передает "Сегодня".

Сообщается, что пенсионерка Екатерина, которая живет одна и практически не выходит во двор, впускала кота Рыжика к себе домой через окно. Однажды прямо на подоконнике мурзатый внезапно набросился на хозяйку. Когда пожилой женщине стало плохо, его увезли в клинику.

Специалисты обследовали труп кота и результаты экспертизы подтвердили бешенство.

После этого местные чиновники экстренно созвали комиссию, на которой приняли решение о введении карантина в нескольких селах, чтобы остановить распространение бешенства.

По словам заместителя главы Лановецкой райгосадминистрации Татьяны Важельской, комиссия обяжет провести переучет поголовья, проанализировать, что есть в домашнем хозяйстве.

"Ветеринарной больнице поручено провести вакцинацию", - добавила она.

Этот случай нападения животного с бешенством на жителей Тернопольской области - не единственный в последнее время.

Как пишет местное издание "Погляд", 26 ноября кот укусил 36-летнюю жительницу села Гущанки Подволочисского района, после чего убежал и в тот же день объявился в соседнем селе Лозовка, где поцарапал 57-летнюю женщину.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, а у кота, который сдох через два дня после нападения, выявили бешенство.

4 декабря по факту тех происшествий проводили заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Подволочисской РГА.

Ранее мы писали о том, что под Житомиром ввели дополнительный карантин из-за белки с бешенством, которая покусала мужчину.

Напомним, что этим летом элитную киевскую Кончу-Заспу закрыли на карантин из-за бешенства у бездомной кошки.