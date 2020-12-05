Под Житомиром ввели дополнительный карантин: всему виной белка

Белка (фото: flickr.com)

Под Житомиром ввели карантин из-за бешенства у белки, которая покусала мужчину. Теперь помимо ограничений в связи с эпидемией коронавируса жители города Барановка с населением около 11,5 тысячи человек столкнулись с дополнительными.

Об этом сообщили в паблике "Город Барановка" на странице в Facebook.

Соответствующее решение приняли единогласно на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барановской РГА.

Как объяснил председатель этой комиссии Владимир Химич, местный житель в лесу поймал белку и принес домой. Там грызун покусал мужчину за руку и впоследствии умер.

На следующий день пострадавший почувствовал боль в области раны и обратился в Барановскую больницу.

Специалисты взяли пробы с тела животного и направили в житомирскую лабораторию, а место гибели зверька продезинфицировали. По итогам экспертизы было установлено, что белка была больна бешенством.

В связи с этим на территории города Барановка и прилегающей к нему территории в радиусе 3 км ввели карантин.

Также запретили на период карантинных ограничений отстрел диких животных, их отлов и вывоз.

Кроме того, был утвержден комплексный план проведения профилактических мероприятий по заболеванию животных бешенством.

Ранее сообщалось, что летом элитную киевскую Кончу-Заспу закрыли на карантин из-за бешенства у бездомной кошки.

Напомним также, что не так давно под Кропивницким собака покусала ребенка и трех взрослых - у животного обнаружили бешенство.