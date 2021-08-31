Под Тернополем автомобилист устроил дрифт прямо на мемориале: возмутительные фото

Так, чиновник возмутился действиями автомобилиста, который повредил Мемориал погибшим и обнародовал фото с места происшествия. Также он отмечает, что местная полиция уже разыскала подозреваемого.

В Нацполиции Тернопольской области сообщили, что подозреваемым является житель Бережан. На него уже составили административный протокол согласно ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.

Кроме того, автомобилисту грозит наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Автомобилист устроил дрифт на мемориале (facebook.com/rostyslaw.bortnyk)

В комментариях пользователи пишут, что мужчину нужно наказать.

У меня шок, нет слов;

Больной на голову человек, как такое можно сделать;

Сегодня там были гости из Дрогобыча, вот уже посмотрела на наш народ;

Это все воспитание детей, вот до чего доводит вседозволенность;

Руки бы ему за такое оторвать;

Если не уважаешь себя, то уважай свою нацию.

Что известно о битве на горе Лисоня

Как известно, битва на горе Лисоня является одной из самых кровавых боев Украинских Сечевых Стрельцов с российской армией. В то время погиб 81 воин УСС, 293 военных были ранены, 285 — попали в плен.

В 1927 году на месте кровавых боев местные жители насыпали мемориальный курган. В советское время место на горе Лисоня хотели распахать, однако из-за сопротивления местных жителей этого не произошло. Также со времен независимости на горе Лисоня ежегодно чтят память погибших украинцев.