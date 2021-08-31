ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Тернополем автомобилист устроил дрифт прямо на мемориале: возмутительные фото

Новина українською →
Тернополь, Вторник 31 августа 2021 17:43
Под Тернополем автомобилист устроил дрифт прямо на мемориале: возмутительные фото Автомобилист устроил дрифт на мемориале (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Вблизи города Бережаны Тернопольской области автомобилист устроил дрифт на мемориале погибшим сечевым стрельцам, что на горе Лисоня. Вследствие этого была повреждена брусчатка.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Бережан Ростислав Бортник.

Так, чиновник возмутился действиями автомобилиста, который повредил Мемориал погибшим и обнародовал фото с места происшествия. Также он отмечает, что местная полиция уже разыскала подозреваемого.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе после празднования в помойку выбросили футболку с патриотической символикой.

Также в Тернополе отец уморил голодом 11-летнего ребенка с глухотой.

Читайте РБК-Украина в Google News
мемориал вандали
LITE
Без жертв и вреда для здоровья: врач-диетолог рассказала, как быстро похудеть
Без жертв и вреда для здоровья: врач-диетолог рассказала, как быстро похудеть