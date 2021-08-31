Під Тернополем автомобіліст влаштував дріфт прямо на меморіалі: обурливі фото

Так, чиновник обурився діями автомобіліста, який пошкодив Меморіал загиблим та оприлюднив фото з місця події. Також він зазначає, що місцева поліція вже розшукала підозрюваного.

У Нацполіції Тернопільської області повідомили, що підозрюваним є житель Бережан. На нього уже склали адміністративний протокол згідно з ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Окрім того, автомобілісту загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Автомобіліст влаштував дрифт на меморіалі (facebook.com/rostyslaw.bortnyk)

У коментарях користувачі пишуть, що чоловіка потрібно покарати.

В мене шок, немає слів;

Хвора на голову людина, як таке можна зробити;

Сьогодні там були гості з Дрогобича, ото вже подивилась на наш народ;

Це все виховання дітей, от до чого доводить вседозволеність;

Руки б йому за таке відірвати;

Якщо не поважаєш себе, то поважай свою націю.

Що відомо про битву на горі Лисоня

Як відомо, битва на горі Лисоня є однією із найкривавіших боїв Українських Січових Стрільців із російською армією. У той час загинув 81 воїн УСС, 293 військових було поранено, 285 — потрапили у полон.

У 1927 році на місці кривавих боїв місцеві жителі насипали меморіальний курган. За радянських часів місце на горі Лисоня хотіли розорати, проте через спротив місцевих жителів цього не сталось. Також з часів Незалежності на горі Лисоня щороку вшановують пам'ять загиблих українців.