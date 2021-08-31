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Під Тернополем автомобіліст влаштував дріфт прямо на меморіалі: обурливі фото

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Тернопіль, Вівторок 31 серпня 2021 17:43
Під Тернополем автомобіліст влаштував дріфт прямо на меморіалі: обурливі фото Автомобіліст влаштував дрифт на меморіалі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Поблизу міста Бережани Тернопільської області автомобіліст влаштував дрифт на Меморіалі загиблим Січовим Стрільцям, що на горі Лисоня. Внаслідок цього було пошкоджено бруківку.

Про це у Facebook повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник.

Так, чиновник обурився діями автомобіліста, який пошкодив Меморіал загиблим та оприлюднив фото з місця події. Також він зазначає, що місцева поліція вже розшукала підозрюваного.

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі після святкування в смітник викинули футболку з патріотичною символікою.

Також у Тернополі батько заморив голодом 11-річну дитину з глухотою.

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мемориал вандали
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