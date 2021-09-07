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В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов: теперь Аня вместе с мамой!

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Тернопіль, Вторник 07 сентября 2021 12:20
В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов: теперь Аня вместе с мамой! Коллаж РБК-Украина: В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов
Автор: Светлана Мащенко

Украинским врачам удалось спасти крошку, которая поспешила появиться на свет на сроке 26 недель. Малышка родилась с весом 540 г, но за два месяца сделала огромные успехи - Аня выросла до 1720 г и теперь находится в одной палате с мамой.

Об этом сообщили в Тернопольском областном клиническом перинатальном центре, которые показали трогательные фото малышки и ее родителей.

"Аня, родившаяся с весом 540 граммов переходит на выхаживание с общим пребыванием с мамой. Радуюсь, что родители могут вместе быть рядом возле малышки, благодарна за титанические усилия и труд коллектива 67 дней и каждый день! Спасибо, что делитесь, это так вдохновляет!" - пишет Александра Балясна, председатель правления Ассоциация родителей преждевременно рожденных детей "Ранние пташки".

Девочку перевели в другую палату на второй уровень выхаживания 1 сентября, а первые 46 дней жизни она провела на аппарате ИВЛ.

В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов: теперь Аня вместе с мамой!В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов: теперь Аня вместе с мамой!В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов: теперь Аня вместе с мамой!

Фото: Такой девочка родилась (слева), а такой теперь стала (справа)

"Большой труд и усилия были приложены коллективом неонатологов, которые 67 дней работали над тем, чтобы ребенок с 540 граммами сегодня имел 1 килограмм 600 граммов и мы смогли перевести его на следующие этапы, чтобы она могла продолжать жить дальше" - рассказал ранее директор перинатального центра Виктор Овчарук.

Анечка продолжит находиться под наблюдением врачей, но уже в областной детской больнице. Вместе с ней круглосуточно могут находиться ее родители.

В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов: теперь Аня вместе с мамой!В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов: теперь Аня вместе с мамой!Фото: Аня вместе с родителями

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