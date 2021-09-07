У Тернополі виходили крихітку вагою 540 грамів: тепер Аня разом з мамою!

Українським лікарям вдалося врятувати крихту, яка поспішила з'явитися на світ на терміні 26 тижнів. Маленька народилася з вагою 540 г, але за два місяці зробила величезні успіхи - Аня виросла до 1720 г і тепер знаходиться в одній палаті з мамою.

Про це повідомили в Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі , які показали зворушливі фото крихітки та її батьків.

"Аня, яка народилася з вагою 540 грамів переходить на виходжування із загальним перебуванням з мамою. Радію, що батьки можуть разом бути поруч біля крихітки, вдячна за титанічні зусилля і працю колективу 67 днів і кожен день! Спасибі, що ділитеся, це так надихає!" - пише Олександра Балясна, Голова правління Асоціація батьків передчасно народжених дітей "Ранні пташки".

Дівчинку перевели в іншу палату на другий рівень виходжування 1 вересня, а перші 46 днів життя вона провела на апараті ШВЛ.

Фото: такою дівчинка народилася (зліва), а такою тепер стала (праворуч)

"Велика праця і зусилля були докладені колективом неонатологів, які 67 днів працювали над тим, щоб дитина з 540 грамами сьогодні мала 1 кілограм 600 грамів і ми змогли перевести її на наступні етапи, щоб вона могла продовжувати жити далі", - розповів раніше директор перинатального центру Віктор Овчарук.

Ганнуся продовжить перебувати під наглядом лікарів, але вже в обласній дитячій лікарні. Разом з нею цілодобово можуть перебувати її батьки.

Фото: Аня разом з батьками