В Тернополе водители маршруток не пускают в салон детей: просто закрывают двери

Женщина написала, что ее негодованию и обиде просто нет границ.

"Вчера 8.02 в промежутке 17-18 ч. мой ребенок - ученик 4 класса, чтобы добраться из 13 школы с ул. Острожского на Восточный массив простоял 45 минут на остановке, замерзая на морозе. По словам сына, таких детей на остановке было несколько. Водители закрывают дверь, не берут детей. Те идут пешком. На улице - холодный ветер, снег Сейчас это -5 °С, а скоро будет -18 ° С. Что будем делать? Не все имеют собственные автомобили, не все могут утром и вечером позволить себе такси", - пожаловалась жительница Тернополя.

Женщина отметила, что знает постановление Кабмина о запрете стоячих мест во время карантина, но его водители часто нарушают.

"Распоряжение Кабмина о том, что нельзя перевозить "стоячих" пассажиров, есть давно, но все равно часто вижу, что есть стоячие пассажиры, но когда это касается детей, то можно только "сидячие". Мало того закрывая перед детьми двери, не всегда следят, находится ли ребенок на безопасном расстоянии от транспорта, и газуют. Почему, например, в троллейбусе пассажиры не могут стоять? Можно же несколько стоячих взять на расстоянии 1,5 м. это же большое транспортное средство", - возмутилась мама ребенка.

В комментариях мнения украинцев по этому вопросу разделились.