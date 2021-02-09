У Тернополі водії маршруток не пускають в салон дітей: просто закривають двері

Жінка написала, що її обуренню й образі просто немає меж.

"Вчора 8.02 в проміжку 17-18 ч. моя дитина - учень 4 класу, щоб дістатися з 13 школи з вул. Острозького на Східний масив простояв 45 хвилин на зупинці, замерзаючи на морозі. За словами сина, таких дітей на зупинці було кілька. Водії закривають двері, не беруть дітей. Ті йдуть пішки. На вулиці холодний вітер, сніг Зараз це -5°С, а скоро буде -18 °С. Що будемо робити? Не всі мають власні автомобілі, не всі можуть вранці й ввечері дозволити собі таксі", - поскаржилася мешканка Тернополя.

Жінка зазначила, що знає постанову Кабміну про заборону стоячих місць під час карантину, але його водії часто порушують.

"Розпорядження Кабміну про те, що не можна перевозити "стоячих" пасажирів, є давно, але все одно часто бачу, що є стоячі пасажири, але коли це стосується дітей, то можна тільки "сидячі". Мало того закриваючи перед дітьми двері, не завжди стежать, чи перебуває дитина на безпечній відстані від транспорту, і газують. Чому, наприклад, в тролейбусі пасажири не можуть стояти? Можна ж кілька стоячих взяти на відстані 1,5 м це ж великий транспортний засіб", - обурилася мама дитини.

В коментарях думки українців щодо цього питання розділилися.