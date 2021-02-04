В Тернополе спортивный инструктор обстрелял детей: новые детали вопиющего инцидента

Подозреваемым в стрельбе по детям, которые катались на санках недалеко от школы в Тернополе, оказался инструктор одного из спортклубов. Мужчине за дикую выходку грозит тюремное заключение до 8 лет.

Задержанному сегодня выбирают меру пресечения. Об этом 4 февраля сообщает местное издание "Тернополяни".

По данным журналистов со ссылкой на собственные источники, в совершении преступления подозревают спортивного инструктора Валерия Устинова, уроженца Ровенской области.

Прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мужчине инкриминируют совершение уголовного преступления по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкции статей предусматривают лишения свободы на срок до 7 и 8 лет.

В стрельбе по детям в Тернополе подозревают инструктора спортклуба (фото: instagram.com/ustinov_valeriy)

Сам вопиющий инцидент произошел около двух недель назад, когда два мальчика, которые катались на санках около школы №26, были обстреляны из ружья.

11-летнего Максима Капустяник госпитализировали со множественными ранениями по всему телу - врачи киевской клиники "Охматдет" насчитали более 40 дробинок, некоторые из них травмировали внутренние органы. Хирурги тогда сказали, что ребенок родился в рубашке.

Второй пострадавший, 8-летний мальчик, получил ранение в голову - медики обнаружили у него осколок во рту. Жизнь школьнику также спасали столичные врачи.

После ЧП 22 января полицейские установили траекторию и окно, из которого предположительно был произведен выстрел. Был проведен обыск в квартире мужчины, у которого изъяли гладкоствольное ружье - пыж. Владелец оружия свою вину не признавал и утверждал, что ружьем пользовался давно.

В Тернополе детей обстреляли из ружья (фото: tp.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что недавно под Одессой подросток устроил стрельбу на детской площадке - в результате инцидента были пострадавшие.