В Тернополі спортивний інструктор обстріляв дітей: нові деталі кричущого інциденту

Підозрюваним у стрілянині по дітях, які каталися на санчатах недалеко від школи в Тернополі, виявився інструктор одного зі спортклубів. Чоловікові за дику витівку загрожує ув'язнення до 8 років.

Затриманому сьогодні обирають запобіжний захід. Про це 4 лютого повідомляє місцеве видання "Тернополяни".

За даними журналістів з посиланням на власні джерела, у скоєнні злочину підозрюють спортивного інструктора Валерія Устінова, уродженця Рівненщини.

Прокуратура наполягає на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Чоловікові інкримінують скоєння кримінального злочину за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК. Санкції статей передбачають позбавлення волі на термін до 7 і 8 років.

У стрілянині по дітях у Тернополі підозрюють інструктора спортклубу (фото: instagram.com/ustinov_valeriy)

Сам кричущий інцидент стався близько двох тижнів тому, коли два хлопчики, які каталися на санчатах біля школи №26, були обстріляні з рушниці.

11-річного Максима Капустяника госпіталізували з численними пораненнями по всьому тілу - лікарі київської клініки "Охматдит" нарахували понад 40 дробинок, деякі з них травмували внутрішні органи. Хірурги тоді сказали, що дитина народилася в сорочці.

Другий постраждалий, 8-річний хлопчик, отримав поранення в голову - медики виявили у нього осколок у роті. Життя школяреві також рятували столичні лікарі.

Після НП 22 січня поліцейські встановили траєкторію і вікно, з якого імовірно був зроблений постріл. Був проведений обшук у квартирі чоловіка, у якого вилучили гладкоствольну рушницю - пиж. Власник зброї свою вину не визнавав і стверджував, що рушницею користувався давно.

В Тернополі дітей обстріляли з рушниці (фото: tp.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що недавно під Одесою підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику - в результаті інциденту були постраждалі.