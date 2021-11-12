В Тернополе в поликлинике внезапно умер мужчина: так и не попал к врачу

В Тернополе в очереди к врачу умер 70-летний мужчина. Накануне он почувствовал себя плохо и хотел попасть к семейному врачу в поликлинике.

Как все произошло

Все произошло в поликлинике №2. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, он пытался попасть на прием к семейному врачу и просил людей пропустить его вне очереди. Ему выдали талон, однако поднявшись по лестнице на второй этаж, мужчина упал в коридоре.

"Говорили, что он шел к врачу. Ему было плохо. Но лифт не работал, он поднимался на 2 этаж пешком. Вышел и фактически упал. С ним, должно быть, женщина и дочь были. Они начали кричать, звать на помощь. Люди сбежались", - расксазал очевидец.

Люди проходили мимо тела

Медики попытались реанимировать пожилого мужчина, делали они это 20 минут, но все оказалось безрезультатно. Тело оставили прямо в коридоре.

Люди, пытавшиеся попасть на прием к медикам, проходили мимо умершего. Только через некоторое время мужчину отгородили ширмой.

Начальник отдела здравоохранения и медицинского обеспечения Тернопольского горсовета Василий Даньчак информацию о смерти мужчины в поликлинике подтвердил.