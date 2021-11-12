У Тернополі в поліклініці раптово помер чоловік: так і не попав до лікаря
У Тернополі в черзі до лікаря помер 70-річний чоловік. Напередодні він відчув себе погано і хотів потрапити до сімейного лікаря в поліклініці.
Як все сталося
Все сталося в поліклініці №2. Чоловік скаржився на погане самопочуття, він намагався потрапити на прийом до сімейного лікаря і просив людей пропустити його позачергово. Йому видали талон, проте піднявшись сходами на другий поверх, чоловік впав у коридорі.
"Говорили, що він йшов до лікаря. Йому було погано. Але ліфт не працював, він піднімався на 2 поверх пішки. Вийшов і фактично впав. З ним, мабуть, жінка і дочка були. Вони почали кричати, кликати на допомогу. Люди збіглися", - розповів очевидець.
Люди проходили повз тіла
Медики спробували реанімувати літнього чоловіка, робили вони це 20 хвилин, але все виявилося безрезультатно. Тіло залишили прямо в коридорі.
Люди, які намагалися потрапити на прийом до медиків, проходили прямо поруч з померлим. Тільки через деякий час покійного відгородили ширмою.
Начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василь Даньчак інформацію про смерть чоловіка в поліклініці підтвердив.
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