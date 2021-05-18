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В Тернополе мать избила скейтом 10-летнего сына: у ребенка множественные ушибы головы

Автор: Анна Шиканова

В центре Тернополя мать избила своего 10-летнего сына скейтом. Мальчик оказался в больнице с многочисленными травмами головы и рассказал врачам, что с ним произошло.

Об этом рассказал генеральный директор центра экстренной медицинской помощи в Тернопольской области Михаил Джус на своей странице в Facebook.

"Бригада скорой помощи выезжала на улицу Воссоединения, где оказывала помощь 10-летнему пациенту. По словам мальчика, мама нанесла ему телесные повреждения с помощью скейта", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу и у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга, ссадины за левой ушной раковиной.

Мальчику оказали экстренную медицинскую помощь и оставили в больнице для дальнейшего наблюдения и лечения.

Что стало причиной такого зверского поведения матери по отношению к ребенку – на данный момент неизвестно.

Недавно мы сообщали о том, что в Днепре патрульного избили его коллеги на глазах у руководства. Инцидент произошел в здании управления патрульной полиции и пострадавший записал видео, на котором рассказал все подробности происшествия.

А также мы рассказывали о том, что жителей Одессы шокировала молодая мама, которая засыпала на ходу в парке с коляской. Очевидцы говорят, что женщина едва держалась на ногах, качалась и есть вероятность, что она находилась под воздействием каких-то препаратов.

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