В Тернополе мать избила скейтом 10-летнего сына: у ребенка множественные ушибы головы

В центре Тернополя мать избила своего 10-летнего сына скейтом. Мальчик оказался в больнице с многочисленными травмами головы и рассказал врачам, что с ним произошло.
Об этом рассказал генеральный директор центра экстренной медицинской помощи в Тернопольской области Михаил Джус на своей странице в Facebook.
"Бригада скорой помощи выезжала на улицу Воссоединения, где оказывала помощь 10-летнему пациенту. По словам мальчика, мама нанесла ему телесные повреждения с помощью скейта", - говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу и у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга, ссадины за левой ушной раковиной.
Мальчику оказали экстренную медицинскую помощь и оставили в больнице для дальнейшего наблюдения и лечения.
Что стало причиной такого зверского поведения матери по отношению к ребенку – на данный момент неизвестно.
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