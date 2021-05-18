В Тернополе мать избила скейтом 10-летнего сына: у ребенка множественные ушибы головы

"Бригада скорой помощи выезжала на улицу Воссоединения, где оказывала помощь 10-летнему пациенту. По словам мальчика, мама нанесла ему телесные повреждения с помощью скейта", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу и у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга, ссадины за левой ушной раковиной.

Мальчику оказали экстренную медицинскую помощь и оставили в больнице для дальнейшего наблюдения и лечения.

Что стало причиной такого зверского поведения матери по отношению к ребенку – на данный момент неизвестно.