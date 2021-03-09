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В Тернополе маленькие дети наглотались таблеток: малышей госпитализировали

Автор: Владимир Костырин

В Тернополе маленькие дети наглотались таблеток и были госпитализированы в областную детскую больницу. Малышам оказали необходимую медицинскую помощь.

Об этом 9 марта передали в КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Тернопольщины в Facebook.

По словам генерального директора областного Центра ЭМП Михаила Джуса, инцидент произошел вчера на улице Макаренко.

Предварительно было установлено, что 4-летняя девочка выпила более 10 таблеток "Тонзилотрен", и поделилась оставшимися лекарствами со своим однолетним братиком.

После этого девочка стала дряблая и сонливая. Медиков вызвали родители малышей.

Сообщается, что сотрудники неотложки оперативно оказали помощь маленьким пациентам, которых увезли на карете "скорой" в больницу.

Препарат "Тонзилотрен" применяется для лечения ангины и для профилактики обострений хронического тонзиллита (воспаление небных миндалин), а также его применяют в лечении детей с аденоидитом (воспаление увеличенной носоглоточной миндалины, которое сопровождается повышенной продукцией вязкой слизи и отеком слизистой оболочки носоглотки и затрудняет носовое дыхание). Это лекарство отпускается в аптеках без рецепта.

Ранее сообщалось, что в начале марта 11-летняя школьница в Ровно приняла 40 таблеток и попала в реанимацию.

Напомним, что в феврале в Украине произошло сразу несколько ЧП, связанных с отравлениями подростков таблетками. В некоторых случаях дети становились жертвами опасных челленджов в соцсетях, где участников групп подталкивали принять большое количество препаратов.

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Новости Украины Тернопольотравлениепреступленияинциденттаблетки
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