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У Тернополі маленькі діти наковталися таблеток: малюків госпіталізували

Автор: Володимир Костирін

У Тернополі маленькі діти наковталися таблеток і були госпіталізовані в обласну дитячу лікарню. Малюкам надали необхідну медичну допомогу.

Про це 9 березня передали в КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Тернопільщини Facebook.

За словами генерального директора обласного Центру ЕМД Михайла Джуса, інцидент стався вчора на вулиці Макаренка.

Попередньо було встановлено, що 4-річна дівчинка випила понад 10 таблеток "Тонзилотрен", та поділилася рештою ліків зі своїм однорічним братиком.

Після цього дівчинка стала в'яла та сонлива. Медиків викликали батьки малюків.

Повідомляється, що співробітники швидкої оперативно надали допомогу маленьким пацієнтам, яких відвезли на кареті "швидкої" до лікарні.

Препарат "Тонзилотрен" застосовується для лікування ангіни та для профілактики загострень хронічного тонзиліту (запалення піднебінних мигдалин), а також його застосовують у лікуванні дітей з аденоїдитом (запалення збільшеної носоглоткової мигдалини, що супроводжується підвищеною продукцією в'язкого слизу і набряком слизової оболонки носогорла та утруднює носове дихання). Ці ліки відпускаються в аптеках без рецепта.

Раніше повідомлялося, що на початку березня 11-річна школярка в Рівному прийняла 40 таблеток і потрапила до реанімації.

Нагадаємо, що в лютому в Україні сталося одразу кілька НС, пов'язаних з отруєннями підлітків таблетками. В деяких випадках діти ставали жертвами небезпечних челленджів в соцмережах, де учасників груп підштовхували прийняти велику кількість препаратів.

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Новини України Тернопільотруєнняпреступленияинциденттаблетки
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