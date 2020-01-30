У Тернополі хаскі жорстоко покусав дитину: з'ясувалися дивні деталі інциденту

У Тернополі собака покусала дитину (Колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі розповіли деякі нюанси про собаку, яка покусала хлопчика

У Тернополі собака породи хаскі накинулася на дев'ятирічного хлопчика. Вона сильно його покусала, і дитина опинилася в лікарні. З'ясувалося, що хлопчик – вихованець дитячого будинку і ніякої агресії до собаки він не виявляв, просто хотів погладити.

9-річний Рома в той день йшов у школу і побачив красивого пса породи хаскі, прив'язаного до лавочки на дитячому майданчику. У дитячому будинку виправдовуються, що хлопчик був без дорослих, оскільки вже самостійно ходить на заняття. Собака теж була одна. Дитині захотілося погладити пса, але той відреагував агресивно і кинувся на хлопчика. Перший укус прийшов по руці, другий – за щоку.

Сусіди кажуть, що з хаскі гуляє літня жінка. Вона іноді прив'язує пса біля лавочки, а сама повертається додому погрітися. З господинею собака ходить на повідку, але без намордника. Місцеві жителі стверджують, що пес спокійний і ласкавий, ніколи ні на кого не кидався, йдеться в сюжеті ТСН.

А ось у соціальних мережах повідомляють, що пса звуть Арчі він раніше вже покусав не одну дитину. Цю інформацію підтвердили в поліції та сказали, що це вже четвертий випадок нападу собаки на дитину.

Керівництво дитячого будинку написало заяву в поліцію, щоб господарі собаки понесли справедливе покарання. Дев'ятирічний Роман на даний момент знаходиться в лікарні і його стан не дуже добрий – у хлопчика піднялася температура і рука опухла.

В Тернополі хаскі жорстоко покусав дитину