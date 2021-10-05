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В Тернополе два буйвола напугали прохожих: животные вместе с пони сбежали из зоопарка

Автор: Роман Мирончук

В Тернополе из местного зоопарка ночью сбежали два буйвола и пони. Беглые животные прорвали ограждение, и начали носиться по парку, а потом выбежали и на дорогу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Два буйвола прорвали сразу три ограждения в зооуголке местного парка. Хвостатых беглецов на воле увидели местные жители и сразу же начали снимать на видео.

Животные вырвались из клеток около 22:00. Все трое почти одногодки - им по 4 года. Пони - девочка, буйволы - самец и самка. Охранник зоопарка ничего не услышал.

"Им удалось большой массой открыть калитку, после чего они попали на территорию, которая предназначается для меньших животных, которые такую сетку не могут прорвать", - рассказал замдиректора КП "Объединение парков и отдыха Тернополя" Николай Ткач.

Ослы за ними не пошли, а вот пони захотела на волю. Сначала она погуляла в парке, пощипала травы и вернулась обратно. А вот буйволов привлекли огни ночного Тернополя.

Животные пошли к остановке общественного транспорта, которая быстро опустела. Водитель маршрутки не рискнул останавливаться возле буйволов. Перепуганные прохожие вызвали полицию.

Правоохранители связались с работниками зоопарка и те погнали животных домой.

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Тернопольживотные