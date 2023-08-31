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Термометр на вулиці показує 50 градусів тепла, а додаток у телефоні менше. І ось чому

Чому показники температури повітря відрізняються на термометрах та у телефоні (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Напевно, ви неодноразово звертали увагу на те, що показники температури повітря з метеорологічної станції суттєво відрізняються від того, що показує вам термометр за вікном або ви бачите в автомобілі чи на своєму телефоні. Виявляється, це залежить від дуже важливих чинників.

Чому показники температури відрізняються, розповіли на сторінці Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Спеціалісти пояснюють, що все починається з того, як саме вимірюється температура. Згідно з Міжнародними стандартами, вимірювання проводять на метеомайданчику на висоті 2 метри від поверхні землі. Тобто, на висоті, де вплив нагріву від ґрунту чи будівель мінімальний.

А що ж з автомобільними датчиками, термометрами та додатками у телефоні? Вони можуть давати зовсім різні показники температури повітря. І це залежить від таких чинників:

1. Умови вимірювання: Використовується спеціальна будка з жалюзі (психрометрична будка), що забезпечують тінь та вільний повітрообмін. Ці умови допомагають отримати більш точні дані, але вони можуть відрізнятися від показників, що вимірюються біля вікна або на автомобілі.

2. Різні середовища: Термометри, що розміщені в різних місцях, можуть піддаватися різним впливам. Наприклад, вплив прямих сонячних променів або нагріву від будівель. Це може призвести до розбіжностей в показаннях.

3. Локальні фактори: Рельєф місцевості, водойми, наявність рослинності - це всі фактори, які впливають на температуру в конкретному місці й можуть викликати розбіжності в показаннях.

4. Вимірювання температури поверхні ґрунту: Для вимірювання температури поверхні ґрунту застосовують спеціальні термометри, які встановлюються на відкритій ділянці під сонячними променями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні стане холодніше і що прогнозують синоптики на осінь.

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