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Термометр на улице показывает 50 градусов тепла, а приложение в телефоне меньше. И вот почему

Почему показатели температуры воздуха отличаются на термометрах и телефоне (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Наверняка вы неоднократно обращали внимание на то, что показатели температуры воздуха с метеорологической станции существенно отличаются от того, что показывает вам термометр за окном или вы видите в автомобиле или на своем телефоне. Оказывается, это зависит от важнейших факторов.

Почему показатели температуры отличаются, рассказали на странице Украинского гидрометеорологического центра Facebook.

Специалисты объясняют, что все начинается с того, как измеряется температура. Согласно Международным стандартам, измерения производят на метеоплощадке на высоте 2 метра от поверхности земли. То есть, на высоте, где влияние нагрева от грунта или зданий минимально.

А что с автомобильными датчиками, термометрами и приложениями в телефоне? Они могут давать совершенно разные показатели температуры воздуха. И это зависит от следующих факторов:

1. Условия измерения: Используется специальная будка из жалюзи (психрометрическая будка), обеспечивающая тень и свободный воздухообмен. Эти условия помогают получить более точные данные, но они могут отличаться от показателей, измеряемых у окна или на автомобиле.

2. Различные среды: Термометры, расположенные в разных местах, могут подвергаться разным воздействиям. Например, воздействие прямых солнечных лучей или нагрева от построек. Это может привести к разнице в показаниях.

3. Локальные факторы: Рельеф местности, водоемы, наличие растительности – это все факторы, которые влияют на температуру в конкретном месте и могут вызвать разницу в показаниях.

4. Измерение температуры поверхности грунта: Для измерения температуры поверхности грунта применяют специальные термометры, которые устанавливаются на открытом участке под солнечными лучами.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине станет холоднее и что прогнозируют синоптики на осень.

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