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Теплые дни и ночи с заморозками: какой будет погода в Украине на неделе

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Понедельник 04 октября 2021 19:01
Теплые дни и ночи с заморозками: какой будет погода в Украине на неделе Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине на этой неделе обещает быть с теплыми и солнечными днями, но очень холодными ночами. Это будет определять антициклон, который пришел в страну.

О прогнозе погоды на неделю сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

Эксперт попросила водителей не забывать об осенних туманах.

"И завтра, и в течение всей новой недели практически повсеместно у нас будет сухая погода. Разве что какие-то облака периодически набегут. Но как прибегут, так и рассеются. И также из немногочисленных октябрьских метеорологических развлечений для нас - туманы", - сообщила синоптик.

Диденко еще раз напомнила, что ночи на неделе будут очень холодными, возможны заморозки.

"Ночи остаются холодными, с периодическими заморозками. Дневная температура воздуха не сильно успевает нагревать помещение, а вот на воздухе будет комфортнее, максимально ожидается от +12 до +16 градусов. Западная часть Украины получит от прилегающих, теплых центрально и восточноевропейских стран высшие градусы, от + 14 до +19, на Закарпатье +18 до +23!" - сообщила эксперт.

По словам Диденко, в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Порывистый ветер также ожидается в Крыму и Приазовье.

В Киеве вторник обещает сухую погоду. Так продлится всю неделю. Ночью от +3 до +7 градусов, в окрестностях вероятны заморозки, а днем в столице будет от ​​+12 до +15 градусов.

Напомним, что в Украину идет сильное похолодание с ливнями.

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