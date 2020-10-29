Тепло закончилось: синоптики предупредили о сильном похолодании и снеге

Погода в Украине начнет стремительно ухудшаться и большинство областей накроет дождями, местами возможен даже снег.

Понижение температуры начнется с запада Украины и там в Карпатах возможен мокрый снег. В субботу понижение температуры начнет двигаться и по остальным регионам страны. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Уже завтра существенно похолодает на Западе Украины, днем там ожидается +9 +13 градусов. А в субботу это похолодание пойдет дальше. В большинстве областей завтра, в пятницу, ожидается +11 +15 градусов, на Юге и юго-востоке +15 +18 градусов", - сообщила синоптик.

Она отметила, что вместе с похолоданием в Украину придут также и дожди.

"Дожди 30 октября пройдут местами в западных областях, в Луганской, Винницкой и Одесской областях, дойдут до Черкасской, Житомирской и Киевской областей. В Карпатах возможен мокрый снег. Все, кто не попал в этот список – завтра без существенных осадков", - добавила Диденко.

Карта погоды

Синоптик предупредила, что Украину накроет туманами и, хотя они будут красивыми, ситуация на дорогах будет опасной.

"Туманы берутся за работу активно, с утра и до середины дня они неохотно будут рассеиваться, украшать осенние пейзажи, но нагонять позднеосенную грусть, портить нервы водителям, ухудшая видимость до 300-500 метров. В Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха будет держаться около +12 градусов. А вот на выходных в столице похолодает до +7 +10 градусов и пройдет дождь. В воскресенье днем – без существенных осадков", - предупредила Диденко украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз на ближайшие недели и назвали новую дату морозов.

А также рассказывали о том, что в Украине скоро начнется сезон дождей и сильного похолодания.