Тепло закінчилося: синоптики попередили про сильне похолодання і сніг

Погода в Україні почне стрімко погіршуватися і більшість областей накриє дощами, місцями можливий сніг.

Зниження температури почнеться з заходу України й там в Карпатах можливий мокрий сніг. У суботу зниження температури почне рухатися і по інших регіонах країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Вже завтра суттєво похолодає на Заході України, вдень там очікується +9 +13 градусів. А в суботу це похолодання піде далі. У більшості областей завтра, у п'ятницю, очікується +11 +15 градусів, на Півдні й південному сході +15 +18 градусів", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що разом з похолоданням в Україну прийдуть також і дощі.

"Дощі 30 жовтня пройдуть місцями в західних областях, Луганській, Вінницькій та Одеській областях, дійдуть до Черкаської, Житомирської та Київської областей. В Карпатах можливий мокрий сніг. Всі, хто не потрапив у цей список – завтра без істотних опадів", - додала Діденко.

Карта погоди

Синоптик попередила, що Україну накриє туманами й, хоча вони будуть красивими, ситуація на дорогах буде небезпечною.

"Тумани беруться за роботу активно, з ранку і до середини дня вони неохоче будуть розсіюватися, прикрашати осінні пейзажі, але наганяти пізньоосінній смуток, псувати нерви водіям, погіршуючи видимість до 300-500 метрів. У Києві п'ятниця буде вологою, з туманами та періодичним дощем, температура повітря триматиметься близько +12 градусів. А ось на вихідних в столиці похолодає до +7 +10 градусів і пройде дощ. У неділю вдень – без істотних опадів", - попередила Діденко українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз на найближчі тижні та назвали нову дату морозів.

А також розповідали про те, що в Україні скоро почнеться сезон дощів і сильного похолодання.