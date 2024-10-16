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Тепло осені: Залужний зворушив романтичним фото з дружиною

Середа 16 жовтня 2024 17:16
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Тепло осені: Залужний зворушив романтичним фото з дружиною Валерій Залужний (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Катерина Собкова

Ексголовнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний поділився зі своїми підписниками новим фото з дружиною Оленою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Тепло осені. У кожного своє", - підписав він світлину зі своєю другою половинкою.

На фото пара позує у повсякденних образах. Зазначимо, що подружжя виглядає дуже щасливим і умиротвореним.

Тепло осені: Залужний зворушив романтичним фото з дружиною

Валерій Залужний із дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Як відреагували підписники Залужного

Менш ніж за годину публікація набрала 5,5 тис. лайків. Фоловери відразу почали коментувати романтичне фото пари, засипавши їх компліментами:

  • "Немає у світі кращого і ближчого друга, ніж кохана дружина"
  • "Найкращі. Дякую за світло в темряві"
  • "Тепло кохання зігріває найкраще"
  • "Одна посмішка на двох"
  • "Дуже красиві"
  • "Ну які ви прекрасні"
  • "Чудова пара"
  • "Красиві та щасливі"
  • "Світяться так"
  • "Це і є гармонія".

Чим зараз займається Залужний

Нагадаємо, Валерій Залужний був Головнокомандувачем Збройних Сил України з 27 липня 2021 року по 8 лютого 2024 року.

Під час його керівництва ЗСУ брали активну участь у війні та успішно відбивали атаки російських окупантів.

Залужний має звання генерала та є Героєм України. Він також увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у 2022 році за версією журналу Time.

З травня цього року він займає посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.

Тепло осені: Залужний зворушив романтичним фото з дружиноюТепло осені: Залужний зворушив романтичним фото з дружиною

Залужний з дружиною (фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii)

Що відомо про дружину Залужного

Інформації про Олену у відкритих джерелах не так багато.

Відомо, що вона працювала фінансистом у Укргазбанку. Подружжя разом понад 20 років. У них є дві доньки від попередніх шлюбів - Христина та Аріна, але спільних дітей немає.

Молодша донька Христина закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем.

Старша продовжує справу батька - вона військова.

Тепло осені: Залужний зворушив романтичним фото з дружиною

Залужний з дружиною - архівне фото (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Раніше пластичний хірург розкрив секрет раптового схуднення Валерія Залужного.

Також Залужний на фоні пейзажів Лондона зворушливо звернувся до дружини.

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