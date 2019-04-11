Тепла не ждите: синоптик дала неблагоприятный прогноз до конца недели

Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной и влажной, а на выходных холодные воздушные массы захватят всю территорию страны. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте opinionua.com.

Диденко отметила, что в ближайшие дни ожидаются периодические дожди, местами даже с грозами, а тепло сохранится только в восточных областях.

"В ближайшие дни в Украине атмосферные фронты и циклоны принесут периодические дожди. А иногда даже с грозами. Дожди будут чередоваться с прояснениями, но идти будут по-летнему типу – местами и от небольших до умеренных за короткий срок", - рассказала синоптик.

Температура воздуха будет самой низкой в западных областях, а на востоке Украины в ближайшие два дня будет тепло, а потом тоже температура начнет понижаться.

Карта погоды 11 - 13 апреля

"11-12 апреля холодно будет на западе и севере Украины, днем +8 +13 градусов, а вот на востоке, юге и в большинстве центральных областей градусы будут напоминать о лете, +16 +22 градуса. И именно в этих регионах и вероятны грозы", - сообщила Диденко и добавила, что похолодание охватит всю страну уже на выходных.

"На выходных, 13-14 апреля, прохладная погода с запада распространится на большую часть территории Украины. Однако дожди останутся лишь 13 апреля в восточной части, а 14 апреля - в южной. Значительная же часть Украины будет находиться в сухой воздушной массе", - добавила синоптик.

В столице в ближайшие дни будет прохладно и на выходных пройдут небольшие дожди.

"В Киеве вторая половина недели ожидается с прохладной погодой - в столице в ночные часы предполагается + 3 + 6 градусов, в дневные + 9 + 12 градусов. Периодические дожди вероятны 11-12 апреля", - отметила Диденко.

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