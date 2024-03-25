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"Тепер йому назавжди 24 роки": на війні загинув колишній працівник Hromadske

Понеділок 25 березня 2024 19:01
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"Тепер йому назавжди 24 роки": на війні загинув колишній працівник Hromadske На фронті загинув працівник Hromadske (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На війні 22 березня загинув Микола Оранський, який декілька років працював у Hromadske інженером ТЖК. Микола пішов захищати рідну країну у 2022 році.

Деталі повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Hromadske.

У команді журналістів Hromadske Микола Оранський працював з 2019 по 2022 рік. Після він долучився добровольцем до лав Збройних сил України.

"Микола був оператором БпЛА у 118-й окремій механізованій бригаді й загинув під час бойового завдання під Роботиним на Запоріжжі. Тепер йому назавжди 24 роки. hromadske висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що можна допомогти сім'ї Миколи Оранського та надіслати допомогу на картку його батька - Романа Вікторовича Оранського за реквізитами: 5168 7451 3540 8687

За даними ІМІ, Микола Оранський став 75-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

Микола Оранський родом з Кривого Рогу. Отримав фах маркшейдера, закінчивши гірничо-геологічний факультет Гірничого коледжу. Але його душа завжди тяготіла до мистецтва.

Молодий криворіжець грав на сопілці та гітарі, приймав участь у фестивалях, був добре знаним в місцевій музичній тусовці.

Пропрацювавши режисером прямих ефірів на місцевому телеканалі, спробував свої сили в Києві.

&quot;Тепер йому назавжди 24 роки&quot;: на війні загинув колишній працівник HromadskeМикола Оранський. з сайту hromadske

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк.

А ще розповідали про те, що на війні загинув відомий український журналіст.

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