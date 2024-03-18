"Любив життя, свою країну і роботу": на війні загинув відомий український журналіст

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням повідомлення міської ради Трускавця , звідки був родом захисник.

Що відомо про загибель військового

У дописі йдеться про те, що Петра понад пів року вважали зниклим безвісти. Офіційною ж датою його загибелі вважається 4 червня 2023 року.

"На жаль, найгірші побоювання підтвердилися - воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", - написали в міській раді.

Петро Цурукін (фото: facebook.com/tmr.gov.ua)

Смерть воїна також прокоментував шеф-редактор телеканалу СТБ Ігор Войцішевський.

"З 2012 року він встиг попрацювати на багатьох проєктах і став вірним другом, крутим професіоналом і надійним плечем для всіх, кому пощастило його знати. Петро любив життя, свою країну і улюблену роботу, та у 23-му році вирішив пристати до лав ЗСУ і захищати нас з вами. Навіть на фронті він боронив Україну з позивним "СТБ", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, що на телеканалі СТБ Петро Цурукін працював головним редактором проєкту "Один за всіх", а на каналі Kyiv Live - ведучим.

У воїна залишилися мама та бабуся.

Петро Цурукін (фото: facebook.com/petro.tsurukin)