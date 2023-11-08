"Тепер вже не страшно побачити пекло": співак і воїн ЗСУ Женя Галич розчулив сповненим болю віршем

Фронтмен O.Torvald Євген Галич, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, розчулив усіх новою поезією.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт музиканта, де він і опублікував короткий, але сповнений болю вірш.
Ось ці поетичні рядки:
...З неба чекаю хорошу погоду
З стрічки хороших новин
Листопад крім листя ллє з неба воду
Збився з рахунку годин
Я не розумів чи так швидко смеркло
Чи я просто зомлів
Та тепер вже не страшно побачити пекло
Бо бачив його на землі
Чи будуть ці рядки покладені на музику і трансформуються у нову пісню O.Torvald, поки що не відомо.
Але ця поезія від Галича, який неодноразово у різноманітних інтерв’ю розповідав про жахи, які він бачив на фронті, друг якого - гітарист O.Torvald Денис Мизюк - отримав важке поранення на війні, розчулила підписників артиста.
Раніше ми повідомляли, Женя Галич "наїхав" на Тараса Тополю через пісню про Бахмут.
Також ми писали, що Галич скасував свій тур і повертається на фронт.