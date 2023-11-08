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"Тепер вже не страшно побачити пекло": певец и воин ВСУ Женя Галич растрогал исполненным боли стихом

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Татьяна Самарук

Фронтмен O.Torvald Евгений Галич, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, растрогал всех новой поэзией.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт музыканта, где он и опубликовал короткое, но исполненное боли стихотворение.

Вот эти поэтические строки:

...З неба чекаю хорошу погоду
З стрічки хороших новин
Листопад крім листя ллє з неба воду
Збився з рахунку годин
Я не розумів чи так швидко смеркло
Чи я просто зомлів
Та тепер вже не страшно побачити пекло
Бо бачив його на землі

 Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Будут ли эти строки положены на музыку и трансформируются в новую песню O.Torvald, пока неизвестно.

Но эта поэзия от Галича, который неоднократно в разнообразных интервью рассказывал об ужасах, которые он видел на фронте, друг которого - гитарист O.Torvald Денис Мизюк - получил тяжелое ранение на войне, растрогала подписчиков артиста.

  • Чрезвычайно сильные слова
  • Пусть горит р*сня в аду! Столько боли
  • Сильные слова... В самое сердце
  • Это настоящая, сложная поэзия

Ранее мы сообщали, Женя Галич "наехал" на Тараса Тополь через песню о Бахмуте.

Также мы писали, что Галич отменил свой тур и возвращается на фронт.

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