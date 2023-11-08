"Тепер вже не страшно побачити пекло": певец и воин ВСУ Женя Галич растрогал исполненным боли стихом

Фронтмен O.Torvald Евгений Галич, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, растрогал всех новой поэзией.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт музыканта, где он и опубликовал короткое, но исполненное боли стихотворение.
Вот эти поэтические строки:
...З неба чекаю хорошу погоду
З стрічки хороших новин
Листопад крім листя ллє з неба воду
Збився з рахунку годин
Я не розумів чи так швидко смеркло
Чи я просто зомлів
Та тепер вже не страшно побачити пекло
Бо бачив його на землі
Будут ли эти строки положены на музыку и трансформируются в новую песню O.Torvald, пока неизвестно.
Но эта поэзия от Галича, который неоднократно в разнообразных интервью рассказывал об ужасах, которые он видел на фронте, друг которого - гитарист O.Torvald Денис Мизюк - получил тяжелое ранение на войне, растрогала подписчиков артиста.
Ранее мы сообщали, Женя Галич "наехал" на Тараса Тополь через песню о Бахмуте.
Также мы писали, что Галич отменил свой тур и возвращается на фронт.