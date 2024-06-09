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Дівчина Ді Капріо піддалася глузуванням через дивну звичку актора

Неділя 09 червня 2024 11:30
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Дівчина Ді Капріо піддалася глузуванням через дивну звичку актора Вітторія Черетті (фото: instagram.com/vittoria)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями кохана Леонардо Ді Капріо, топ-модель Вітторія Черетті, відсвяткувала своє 26-річчя. Тепер у мережі жартують про можливе швидке розставання пари, оскільки відомо, що 49-річний актор воліє зустрічатися з моделями, яким не більше 25 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.

Деталі

7 червня Черетті опублікувала серію фото з відпустки, приуроченої до її дня народження. На знімках модель позує на тлі заходу сонця, демонструючи різні образи в купальнику, сукні та джинсах.

Можливо, Ді Капріо перебуває поруч, але спільних фото з ним вона ніколи не викладала.

Дівчина Ді Капріо піддалася глузуванням через дивну звичку актора

Дівчина Ді Капріо піддалася глузуванням через дивну звичку актора

Вітторія Черетті (фото: instagram.com/vittoria)

Замість привітань зі святом користувачі попросили Вітторію "бути обережною", адже вона "перетнула" віковий рубіж, якому віддає перевагу її бойфренд.

Вони також залишають жартівливі гіфки з актором. Вітторії така увага не до душі, і вона видаляє більшість коментарів.

  • А Лео взагалі знає про це [день народження]?
  • Ти маєш приголомшливий вигляд, але він ніколи не одружиться з тобою

Фоловери також попросили Ді Капріо задуматися: "Бро, подумай про те, щоб продовжити цей контракт".

Що відомо про роман Ді Капріо з Черетті

Про роман Леонардо та Вітторії стало відомо в травні минулого року, коли їх помітили разом у Каннах.

Навесні цього року пару запідозрили в заручинах, коли модель з'явилася на публіці з обручкою на безіменному пальці.

З 2020 року Вітторія одружена з діджеєм Маттео Міллері, відомим як Anyma. Пара розійшлася в червні минулого року, якраз у той час, коли почався роман моделі з Ді Капріо, але офіційно розлучення ще не оформлене.

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