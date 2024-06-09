Девушка Ди Каприо подверглась насмешкам из-за странной привычки актера

На днях возлюбленная Леонардо Ди Каприо, топ-модель Виттория Черетти, отпраздновала свое 26-летие. Теперь в сети шутят о возможном скором расставании пары, поскольку известно, что 49-летний актер предпочитает встречаться с моделями, которым не больше 25 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram красавицы.

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7 июня Черетти опубликовала серию фото из отпуска, приуроченного к ее дню рождения. На снимках модель позирует на фоне заката, демонстрируя разные образы в купальнике, платье и джинсах.

Возможно, Ди Каприо находится рядом, но совместных фото с ним она никогда не выкладывала.

Виттория Черетти (фото: instagram.com/vittoria)

Вместо поздравлений с праздником пользователи попросили Витторию "быть осторожной", ведь она "пересекла" возрастной рубеж, который предпочитает ее бойфренд.

Они также оставляют шуточные гифки с актером. Виттории такое внимание не по душе, и она удаляет большинство комментариев.

А Лео вообще знает об этом [день рождения]?

Ты выглядишь потрясающе, но он никогда не женится на тебе.

Фоловеры также попросили Ди Каприо задуматься: "Бро, подумай о том, чтобы продлить этот контракт".

Что известно о романе Ди Каприо из Черетти

О романе Леонардо и Виттории стало известно в мае прошлого года, когда их заметили вместе в Каннах.

Весной этого года пару заподозрили в помолвке, когда модель появилась на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце.

С 2020 года Виттория замужем за диджеем Маттео Миллери, известным как Anyma. Пара разошлась в июне прошлого года, как раз в то время, когда начался роман модели с Ди Каприо, но официально развод еще не оформлен.