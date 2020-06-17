Как теперь работает кафе в Хмельницком, где пил кофе Зеленский

После того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Хмельницком и выпил в кофейне чашку кофе, эта история приобрела большой резонанс в сети. Дело в том, что гарант нарушил правила карантина и пил напиток внутри заведения, хотя в нашей стране это еще не было разрешено в условиях карантинных ограничений.

В сюжете ТСН рассказали, как сейчас живет заведение, в котором был Зеленский с главным санитарным врачом Виктором Ляшко и коллегами главы государства. По словам администратора кафе, цены на кофе они не повысили, несмотря на визит президента.

"Первое впечатление было вау! Но слава богу все было нормально", - рассказала администратор заведения Ольга Антошкова.

По ее словам, посетители их кафе интересуются, за каким столиком сидел Зеленский и, какой конкретно кофе он пил.

"Мы угостили. Мы сами предложили ристретто. Он пил ристретто", - рассказала Ольга.

Больше всего посетители заведения спросят, что делали с чашкой из которой пил президент. По словам Ольги, персонал просто помыл чашку и все.

Напомним, что 3 июня Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Хмельницком, после чего зашел в кафе и выпил там кофе в окружении коллег.

Кстати, сейчас составлен админпротокол и на владельца заведения, который, несмотря на карантин, обслуживал посетителей внутри кафе. Админпротокол будет рассматриваться судом 19 июня.

Как мы ранее сообщали, Зеленского оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком.