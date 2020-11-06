Теперь в Украине только две зоны карантина: подробная карта нового деления

Карантинные зоны в Украине теперь только двух цветов - красного и оранжевого
Новые зоны карантина в Украине начнут действовать уже с понедельника, 9 ноября. И теперь в стране не будет более "желтой" и "зеленой" зон карантина. Остаются только "красная" и "оранжевая".
Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Новое зонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут 09 ноября.
Город Киев по-прежнему остается в "оранжевой" зоне, хотя Виктор Ляшко говорит, что столица на грани попадания в "красную".
В красной зоне с 9 ноября будут такие административно-территориальные единицы:
- город Козятин и Тывровский район Винницкой области;
- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Маневичский и Турийский районы Волынской области;
- Царичанский район Днепропетровской области;
- города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинський, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
- города Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский район Луганской области;
- Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
- города Полтава, Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
- города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Сумы, Ромны и Сумский район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- Великоалександровский район Херсонской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.
Остальные города и районы остаются в "оранжевой" зоне. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Карта нового карантинного зонирования с 9 ноября
Напомним, что в Украине с 14 ноября могут ввести карантин выходного дня. Такую вероятность допустил министр здравоохранения Максим Степанов.