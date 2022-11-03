"Тепер давайте знову веселитися": Притула розповів, чи повернеться на телебачення

Притула на телебачення працює майже 20 років, однак під час повномасштабної війни, яка розпочалась 24 лютого, з'являється перед камерою тільки для того, щоб оголосити про новий збір.

За його словами, востаннє на знімальний майданчик він виходив понад рік тому. Зокрема, після війни у волонтера в середині багато чого змінились, тому він більше не бачить себе у розважальних шоу.

"Треба мати внутрішню гармонію, щоб вийти після війни, зробити вигляд, ніби нічого не трапилося, і сказати: "Ну що, а тепер давайте знову веселитися". Я не знаю, чи я зможу це зробити. Тому я це питання все-таки відтерміную, відкладу до нашої перемоги. А потім просплюсь, встану і скажу, що я вирішив", - сказав Притула.

Сергій Притула розповів, чи повернеться на телебачення (скрін)

Також він додав, що "ніколи не був людиною, яка йде на роботу з примусу". Тому, якщо його душа не лежатиме до телебачення, то на телеекранах його більше українці не побачать.

Притула пояснив, що креативна індустрія не обмежується телеефірами, тому після перемоги він проявить себе в зовсім іншій галузі.

Сергій Притула, який зараз активно займається волонтерством (instagram.com/siriy_ua)

Сергій Притула у серпні 2020 року пішов з "Вар'яти-шоу", щоб "вивільнити купу часу та реалізовуватися в іншій царині". Він заявив, що такий вибір зробив, щоб попрацювати у зовсім новій для себе справі.

"Я дуже сильно горів цим проєктом 10 років і мав велике щастя працювати з цими хлопцями на одній сцені. І в принципі бути флагманом україномовного гумору в Україні. Проте ти так само маєш якісь інші пласти та кроки в житті", - додав волонтер.