"Теперь давайте снова веселиться": Притула рассказал, вернется ли на телевидение

Притула на телевидение работает почти 20 лет, однако во время полномасштабной войны, которая началась 24 февраля, предстает перед камерой только для того, чтобы объявить о новом сборе.

По его словам, последний раз на съемочную площадку он выходил более года назад. В частности, после войны у волонтера внутри многое изменились, поэтому он больше не видит себя в развлекательных шоу.

"Нужно иметь внутреннюю гармонию, чтобы выйти после войны, сделать вид, будто ничего не случилось, и сказать: "Ну что, а теперь давайте снова веселиться". Я не знаю, смогу ли я это сделать. Поэтому я этот вопрос все-таки откладываю, отложу до нашей победы. А потом просплюсь, встану и скажу, что я решил", - сказал Притула.

Сергей Притула рассказал, вернется ли на телевидение (скрин)

Также он добавил, что "никогда не был человеком, который идет на работу по принуждению". Поэтому если его душа не будет лежать к телевидению, то на телеэкранах его больше украинцы не увидят.

Притула объяснил, что креативная индустрия не ограничивается телеэфирами, поэтому после победы он проявит себя совсем в другой отрасли.

Сергей Притула, который сейчас активно занимается волонтерством (instagram.com/siriy_ru)

Сергей Притула в августе 2020 года ушел из "Вар'яти-шоу", чтобы "освободить кучу времени и реализовываться в другой области". Он заявил, что такой выбор сделал, чтобы поработать в совершенно новом для себя деле.

"Я очень сильно горел этим проектом 10 лет и имел большое счастье работать с этими ребятами на одной сцене. И в принципе быть флагманом украиноязычного юмора в Украине. Однако у тебя тоже есть какие-то другие пласты и шаги в жизни", - добавил волонтер.