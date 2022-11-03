"Теперь давайте снова веселиться": Притула рассказал, вернется ли на телевидение

Сергей Притула, известный украинский шоумен и волонтер, рассказал, вернется ли снова на телевидение. Он заявил, что это тяжелое решение, ведь война еще продолжается.
Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Розмова".
Притула на телевидение работает почти 20 лет, однако во время полномасштабной войны, которая началась 24 февраля, предстает перед камерой только для того, чтобы объявить о новом сборе.
По его словам, последний раз на съемочную площадку он выходил более года назад. В частности, после войны у волонтера внутри многое изменились, поэтому он больше не видит себя в развлекательных шоу.
"Нужно иметь внутреннюю гармонию, чтобы выйти после войны, сделать вид, будто ничего не случилось, и сказать: "Ну что, а теперь давайте снова веселиться". Я не знаю, смогу ли я это сделать. Поэтому я этот вопрос все-таки откладываю, отложу до нашей победы. А потом просплюсь, встану и скажу, что я решил", - сказал Притула.
Также он добавил, что "никогда не был человеком, который идет на работу по принуждению". Поэтому если его душа не будет лежать к телевидению, то на телеэкранах его больше украинцы не увидят.
Притула объяснил, что креативная индустрия не ограничивается телеэфирами, поэтому после победы он проявит себя совсем в другой отрасли.
Сергей Притула в августе 2020 года ушел из "Вар'яти-шоу", чтобы "освободить кучу времени и реализовываться в другой области". Он заявил, что такой выбор сделал, чтобы поработать в совершенно новом для себя деле.
"Я очень сильно горел этим проектом 10 лет и имел большое счастье работать с этими ребятами на одной сцене. И в принципе быть флагманом украиноязычного юмора в Украине. Однако у тебя тоже есть какие-то другие пласты и шаги в жизни", - добавил волонтер.
Ранее Притула рассказывал, как готовится к возможному ядерному удару и какой смерти он хочет Путину.
Также шоумен рассказывал, готов ли он к мобилизации.