Тепер я чую: діти із вадами слуху отримують сучасні слухові апарати від Фонду Ахметова

Діти до 7 років, які мають проблеми зі слухом, користуються суперсучасними слуховими апаратами, якими їх забезпечив Фонд Ріната Ахметова. Високотехнологічні гаджети налаштовуються індивідуально під особливості слуху кожного хлопчика чи дівчинки. Завдяки їм діти чують голоси своїх найрідніших людей — і весь світ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Лікарі-слухопротезисти високо оцінюють апарати, які отримують діти завдяки Фонду.

"Це апарати зі штучним інтелектом, найкращі для діток. Вони мають чіткий природний звук у реальному часі й відтворюють саме той звук, який чують люди з нормальним слухом", - пояснює Галина Іващенко, лікарка-аутометристка.

"Слуховий апарат компенсує втрату слуху повністю. Дитина завдяки слухопротезуванню краще розвивається, починає нормально розмовляти і згодом може піти до звичайної школи", - говорить Владислав Устянський, лікар-сурдолог Центру слуху.

Мама 4-річної Ярослави з Сумської області знайшла інформацію про можливість отримати слухові апарати від Фонду Ріната Ахметова в інтернеті.

"Дуже вдячні за таку допомогу, адже зібрати суму на слуховий апарат дуже важко. Ще багато роботи, але є апарати - і є з чим працювати", - ділиться мама дівчинки.

На початку повномасштабного вторгнення одеситка Христина разом із маленьким Павлом виїхали за кордон, але повернулися звідти через проблеми зі слухом сина. Звернулися за допомогою до Фонду Ріната Ахметова.

"Павло почав ходити до садочка. Там під час повітряної тривоги дітей переводять до сховища. Він уже знає й розуміє, що оголошення тривоги - це необхідність", - говорить Христина.

Допомога в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" призначена для:

дітей з вадами слуху віком до 7 років,

які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточенні.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

За 17 років роботи програми "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей.