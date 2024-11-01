Теперь я слышу: дети с недостатками слуха получают современные слуховые аппараты от Фонда Ахметова

Дети до 7 лет, которые испытывают проблемы со слухом, пользуются суперсовременными слуховыми аппаратами, которыми их обеспечил Фонд Рината Ахметова. Высокотехнологичные гаджеты настраиваются индивидуально под особенности слуха каждого мальчика или девочки. Благодаря им дети слышат голоса своих родных людей и весь мир.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Врачи-слухопротезисты высоко оценивают аппараты, получаемые детьми благодаря Фонду.

"Это аппараты с искусственным интеллектом, лучшие для детей. Они имеют четкий естественный звук в реальном времени и воспроизводят именно тот звук, который слышат люди с нормальным слухом", - объясняет Галина Иващенко, врач-аутометристка.

"Слуховой аппарат компенсирует потерю слуха полностью. Ребенок благодаря слухопротезированию лучше развивается, начинает нормально разговаривать и впоследствии может пойти в обычную школу", – говорит Владислав Устянский, врач-сурдолог Центра слуха.

Мама 4-летней Ярославы из Сумской области обнаружила информацию о возможности получить слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова в интернете.

"Очень благодарны за такую помощь, ведь собрать сумму на слуховой аппарат очень тяжело. Еще много работы, но есть аппараты – и есть с чем работать", – делится мама девочки.

В начале полномасштабного вторжения одесситка Кристина вместе с маленьким Павлом уехали за границу, но вернулись оттуда из-за проблем со слухом сына. Обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова.

"Павел начал ходить в садик. Там во время воздушной тревоги детей переводят в хранилище. Он уже знает и понимает, что объявление тревоги - это необходимость", - говорит Кристина.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" предназначена для:

детей с недостатками слуха в возрасте до 7 лет,

проживающих или проживавших в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или окружении.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.

За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.