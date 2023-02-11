"Тепер все буде добре": з Бахмута врятували дівчинку, яка пів року ховалася у підвалі

Як жила сім'я

Анна, її мама та дідусь близько шести місяців мешкали в підвалі багатоповерхівки. Весь цей час правоохоронці переконували родину виїхати, але мати дівчинки не погоджувалась.

Зокрема, дорослих такі умови проживання повністю влаштовували, тому вони не хотіли покидати рідне місто. Однак, дитина жила у постійному страху без друзів та ігор.

7-річна Анна (скриншот)

Поліцейські почали опікуватись дівчинки та взяли шефство над її сім’єю. Вони постійно приїжджали до неї з подарунками: розмальовками, олівцями, іграшками, одягом та солодощами.

Як вивезли дівчинку

Весь підвал, в якому проживає родина, прикрашений малюнками дівчинки. Такі умови непридатні для життя дитини, тому поліцейські почали шукати для родини житло, аби вивезти їх у безпечне місце.

У Покровському районі для сім'ї знайшли тимчасову безоплатну квартиру. Коли поліцейські приїхали до укриття, де проживала родина, то там був тільки дідусь.

З'ясувалось, що жінка злякалась і разом з донькою пішла з підвалу. Поліцейські вирушили на їх пошуки та через кілька годин знайшли їх у місцевому Пункті незламності. Волонтерам довелося переконати мати дівчинки виїхати з міста.

"Сьогодні такий день чудовий, сонячний і навіть не було "бабахів". Це, мабуть, Боженька допоміг та мої поліцейські "янголи". Тепер в нас все буде добре і я, нарешті, здійсню свою мрію - піду на танці", - каже Анна.

Зараз родина перебуває у своєму тимчасовому помешканні.