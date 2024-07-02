Як правильно прати, сушити і прасувати шовкові речі: інструкція і поради

Як підготувати шовковий виріб до прання

На жаль, пофарбований шовк може потьмяніти, тому перед пранням перевірте виріб на стійкість кольору. Для цього радять протерти непомітну ділянку, наприклад, внутрішній шов, вологою чистою ганчіркою або ватними паличками.

Якщо колір потьмяніє, віднесіть річ до хімчистки. Яскраві, темні та візерунчасті речі також рядять одразу довірити професіоналам - адже, за словами фахівців з текстилю, ці речі, швидше за все, неодмінно трохи потьмяніють при домашньому пранні порівняно з хімчисткою.

Якщо ви віддаєте свої шовкові вироби професіоналам, слід завжди вказувати на плями та повідомляти про використані домашні засоби, оскільки це може вплинути на результат.

Якщо виникали проблеми щодо стійкості кольору, також попередьте про це.

Як прати шовк вдома

Прати шовк в домашніх умовах легко, якщо ви будете діяти обережно. Підготуйте такі засоби:

лимонний сік;

білий оцет;

вода;

пляшка з розпилювачем;

тазик;

м'який мийний засіб або м'який шампунь;

губка.

Після того, як ви зібрали матеріали та інструменти, дотримуйтесь наведених нижче кроків з чищення шовкового одягу:

приготуйте розчин для виведення плям, змішавши 2 склянки теплої води з 2 ст. л. лимонного соку або білого оцту;

після перевірки на стійкість кольору наповніть чистий розпилювач сумішшю і розпиліть її на пляму або складіть тканину вдвічі й, використовуючи губку, обережно нанесіть суміш на пляму.

Головне - не терти пляму, оскільки тертя може пошкодити волокна. Після цього необхідно випрати річ. Якщо ж плям немає, застосовувати засіб для очищення непотрібно.

Хоча ви можете закинути шовкові вироби в пральну машинку на делікатний режим прання, фахівці зазначають, що найкраще прати ці оксамитові м'які речі по одній - в раковині або в тазі.

Щоб ефективно випрати річ з шовку, радять виконати наступні дії:

наповніть таз або відро прохолодною або холодною водою, щоб зберегти колір виробу;

додайте м'який мийний засіб без агресивних інгредієнтів;

покладіть виріб, злегка перемішавши воду, і залиште на кілька хвилин - шовк швидко вбирає бруд і вологу, тому процес не займе багато часу;

злийте мильну суміш і прополощіть річ під прохолодною водою.

Як сушити шовкові вироби правильно

Ніколи не слід вичавлювати вологу з шовкових речей або класти такий одяг в сушарку. Щоб видалити зайву воду, краще покладіть мокру річ на білий бавовняний рушник.

Потім згорніть рушник і акуратно промокніть шовкову тканину. Щоб висушити одяг з шовку, повісьте його над ванною на м'який вішачок.

Не розвішуйте шовкові речі на сонці - це прискорює вицвітання. Водночас процес сушіння не повинен займати більше, ніж годину.

Як прасувати шовк

Хоча відпарювання шовку може бути складним, рекомендують надавати перевагу цьому методу, а не прасуванню - за умови, що ваш відпарювач призначений для делікатних тканин.

Відпарювач може використовуватися для сухих речей, але варто стежити, щоб температура не була занадто високою. Якщо у вас є лише праска, виверніть виріб, який має бути трохи вологим, навиворіт і виберіть низький рівень відпарювання.

Для повсякденного зберігання шовкові речі радять нещільно розвісити в шафі на вішалки.

Пам'ятайте, що міль полюбляє ласувати натуральними волокнами, такими як шовк і вовна, тому завжди оглядайте та чистьте шовкові речі перед тим, як прибрати їх на сезон.