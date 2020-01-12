Тенденция сохранится: синоптики предупредили о погодных аномалиях

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Синоптики предупредили об аномальном повышении уровня тепла в Украине

Погода в Украине 13 января будет аномально теплой и солнечной. Средний уровень тепла достигнет отметки +2… +6 градусов. При этом осадков на территории нашей страны не ожидается. Детальный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

По данным обновленного прогноза синоптиков, в Украине ожидается теплая погода. Аномальное тепло ожидается в западных регионах нашей страны – там столбики термометров достигнут отметок в среднем 3… +5 градусов, немного прохладнее будет в Закарпатской области – от +1 до +3 градусов. На юге будет немного теплее – от +3… +6 градусов. Холоднее всего будет на Востоке Украины, где синоптики прогнозируют заморозки даже в дневное время – от +1 до +5 градусов. В центральных регионах термометры покажут +2… +5 градусов. В Киеве будет теплее всего - +4… +6 градусов.

В ночное время почти во всей стране уровень тепла будет равен 0… -4 градусам. В течение всего дня погода будет ясной с переменной облачностью. Порывы ветра будут несильным – от 7 до 12 метров в секунду.

Согласно народному прогнозу, если в ночь с 13 января ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лед, то рассчитывали на обилие меда. С этого времени день прибывает на час.

Погода в Украине 13 января (скриншот: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики кардинально изменили прогноз погоды на зиму в Украине.