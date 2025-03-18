Темрява більше не перешкода. Як на iPhone робити приголомшливі нічні фото без обробки

Встановіть максимальну тривалість нічного режиму

Коли ви вмикаєте нічний режим на iPhone, камера робить знімок протягом від 1 до 30 секунд. За замовчуванням iPhone автоматично вибирає оптимальний час експозиції залежно від умов освітлення.

Однак ви можете вручну збільшити тривалість зйомки до максимального значення для отримання ще більш якісних знімків. Чим довше камера збирає дані, тим чіткішими, менш галасливими та насиченими виходять фотографії.

Як встановити максимальний час експозиції в нічному режимі:

Відкрийте застосунок "Камера" і натисніть на стрілку у верхній частині екрана

Натисніть на значок нічного режиму (півмісяць) внизу екрана

Використовуйте повзунок, щоб встановити значення "Max"

Тримайте iPhone нерухомо і зробіть знімок.

Врахуйте, що максимальний доступний час експозиції залежить від умов освітлення та стійкості камери. Використання штатива дає змогу зробити витримку ще довшою й отримати більш деталізовані нічні знімки.

Встановіть максимальну тривалість нічного режиму (фото: MakeUseOf)

Регулюйте експозицію вручну

Хоча нічний режим iPhone відмінно справляється з автоматичним поліпшенням темних сцен, іноді він може надмірно освітлювати знімки. У таких випадках чорні та сірі відтінки можуть виглядати зернистими, а яскраві області - пересвіченими.

Щоб виправити це, можна вручну зменшити експозицію. Це обмежить кількість світла, що потрапляє на матрицю, зменшить шум і поліпшить контрастність.

Для цього:

Натисніть на ту частину сцени, яку хочете сфокусувати

З'явиться індикатор експозиції (значок сонця поруч із квадратом фокусування)

Проведіть пальцем униз, щоб затемнити зображення і повернути глибокі тіні.

Невелике зниження експозиції допоможе уникнути засвічення яскравих об'єктів, таких як вуличні ліхтарі або неонові вивіски. Однак не зменшуйте експозицію занадто сильно, інакше фотографія може стати занадто темною і втратити деталі в тінях.

Регулюйте експозицію вручну (фото: MakeUseOf)

Увімкніть Apple ProRAW

Якщо у вас iPhone 12 Pro або новіша модель Pro/Pro Max, використання формату Apple ProRAW допоможе поліпшити нічні знімки. Цей формат об'єднує деталізоване зображення RAW з інтелектуальною обробкою Apple, даючи змогу краще контролювати експозицію, кольори та шумозаглушення.

На відміну від стандартних форматів JPEG або HEIC, ProRAW зберігає більше даних зображення, наприклад, деталі в тінях і світлих ділянках, що особливо корисно в умовах низької освітленості.

Щоб увімкнути Apple ProRAW:

Перейдіть у Налаштування, Камера та Формати

Увімкніть Apple ProRAW. Якщо у вас iPhone 14 Pro або новіше, встановіть роздільну здатність 48 МП.

Після цього у верхній частині інтерфейсу камери з'явиться кнопка RAW. Натисніть її перед зйомкою нічних кадрів. Пізніше знімки можна редагувати в додатках, таких як Lightroom, щоб домогтися ще кращого результату.

Увімкніть Apple ProRAW (фото: MakeUseOf)

Вимкніть "Пріоритет швидкої зйомки"

Як правило, iPhone робить знімок відразу після натискання на кнопку затвора. Для цього на всіх iPhone за замовчуванням увімкнена функція "Пріоритет швидкої схемки".

Однак цей режим не підходить для нічної зйомки, оскільки він заважає камері захоплювати більше деталей. Щоб вимкнути його:

Перейдіть у Налаштування, Камера

Вимкніть параметр "Пріоритет швидкої зйомки"

Вимкнення цієї функції може поліпшити не тільки нічні знімки, а й фотографії загалом.

Вимкніть "Пріоритет швидкої зйомки" (фото: MakeUseOf)

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