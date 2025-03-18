Темнота больше не помеха. Как на iPhone делать потрясающие ночные фото без обработки

Ночные фотографии на iPhone могут выглядеть размытыми, шумными и терять детали, если просто нажимать на кнопку. Но с правильными настройками и небольшими хитростями можно получать четкие и яркие снимки даже в полной темноте.
О том, как добиться потрясающих ночных фото без дополнительной обработки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.
Когда вы включаете ночной режим на iPhone, камера делает снимок в течение от 1 до 30 секунд. По умолчанию iPhone автоматически выбирает оптимальное время экспозиции в зависимости от условий освещения.
Однако вы можете вручную увеличить длительность съемки до максимального значения для получения еще более качественных снимков. Чем дольше камера собирает данные, тем более четкими, менее шумными и насыщенными получаются фотографии.
Как установить максимальное время экспозиции в ночном режиме:
Учтите, что максимальное доступное время экспозиции зависит от условий освещения и устойчивости камеры. Использование штатива позволяет сделать выдержку еще длиннее и получить более детализированные ночные снимки.
Хотя ночной режим iPhone отлично справляется с автоматическим улучшением темных сцен, иногда он может излишне осветлять снимки. В таких случаях черные и серые оттенки могут выглядеть зернистыми, а яркие области - пересвеченными.
Чтобы исправить это, можно вручную уменьшить экспозицию. Это ограничит количество света, попадающего на матрицу, уменьшит шум и улучшит контрастность.
Для этого:
Небольшое снижение экспозиции поможет избежать засветки ярких объектов, таких как уличные фонари или неоновые вывески. Однако не уменьшайте экспозицию слишком сильно, иначе фотография может стать слишком темной и потерять детали в тенях.
Если у вас iPhone 12 Pro или более новая модель Pro/Pro Max, использование формата Apple ProRAW поможет улучшить ночные снимки. Этот формат объединяет детализированное изображение RAW с интеллектуальной обработкой Apple, позволяя лучше контролировать экспозицию, цвета и шумоподавление.
В отличие от стандартных форматов JPEG или HEIC, ProRAW сохраняет больше данных изображения, например, детали в тенях и светлых участках, что особенно полезно в условиях низкой освещенности.
Чтобы включить Apple ProRAW:
После этого в верхней части интерфейса камеры появится кнопка RAW. Нажмите ее перед съемкой ночных кадров. Позже снимки можно редактировать в приложениях, таких как Lightroom, чтобы добиться еще лучшего результата.
Как правило, iPhone делает снимок сразу после нажатия на кнопку затвора. Для этого на всех iPhone по умолчанию включена функция "Приоритет быстрой схемки".
Однако этот режим не подходит для ночной съемки, так как он мешает камере захватывать больше деталей. Чтобы отключить его:
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