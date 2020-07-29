Температурные рекорды и пожары: главный синоптик Украины дал прогноз на август

Погода в Украине в августе (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в августе 2020 будет жарче, чем обычно

Погода в Украине в августе будет жаркой, вероятны температурные рекорды и очень высок уровень пожарной опасности. В то же время, не исключены снижение температуры, но такие скачки будут кратковременными.

По словам директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды, август является вторым после июля по повышению температуры воздуха, пишет УНН.

"Это должен быть жаркий месяц с большим количеством дней с высокой температурой воздуха 30 и выше градусов, и не исключено, что будут побиты температурные рекорды... Будут периоды определенных погодных изменений, снижение температуры, но они будут очень кратковременны", - рассказал синоптик.

Дело в том, что средняя температура августа за последние тридцать лет в Украине выросла почти на 2 градуса. Поэтому можно говорить про 99%, что температура воздуха в августе будет выше любой климатической нормы.

Кульбида говорит, что такие температурные значения повышают уровень пожарной опасности. Особенно высока вероятность бедствий на Юге и Востоке Украины.

Синоптик также рассказал про позитивные и негативные стороны климатических изменений. Негативные касаются ухудшения условий выращивания сельскохозяйственных культур в Украине, особенно тех, которые растут летом. Еще одна нехорошая тенденция - это проблема с обеспечением водой, которая будет усугубляться.

"В отношении позитивных вещей, то понятно, что зима 2019-2020 годов, ее практически не было, а раз не было, это означает, что у нас была жуткая экономия энергетических ресурсов. То есть для энергетики, для бюджета Украины это важно, и поэтому это положительный эффект", - добавил он.

Николай Кульбида высказался также и про смерчи, которых в Украине, казалось, становится все больше. По мнению синоптика, эти явления были в таком же количестве и раньше. Но сейчас увеличилась доступность фиксировать и распространять информацию. То есть у людей больше возможности снимать смерчи на видео и показывать их.

Синоптик заверил, что бояться разрушительных торнадо, как в Соединенных Штатах, не стоит.

"У нас не могут быть смерчи 5-й категории, как торнадо в США, у нас они максимум 3-й категории, а так в основном 1-2 категории, как правило, значительных убытков не наносят. Бояться масштабных проявлений смерчей в Украине не стоит, у нас не тот климат", - добавил Кульбида.

В Укргидрометцентре также назвали среднюю месячную температуру в августе - 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Тем временем Украину раскалит до максимума уже сегодня, 29 июля, 30 числа жара спадет в одной части страны, а в другой - наоборот усилится.

А вот северный циклон Dana, по словам синоптика Наталки Диденко, принесет в среду 29-го грозовые дожди на Запад, Житомирскую, Винницкую и часть Киевской областей.