Температура понизится: какие регионы Украины будут мерзнуть 14 февраля

Синоптик рассказала, где ожидаются осадки в четверг

Синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о том, что 14 февраля в нескольких регионах ожидается ухудшение погодных условий. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко предупредила, что в восточных и северных областях понизится температура воздуха, а вот на юге по-прежнему будет тепло.

"Четверг будет термически неоднородным. Ближайшей ночью на востоке, а также в Сумской и Черниговской областях температура воздуха понизится до -4 -8 градусов, в большинстве областей она составит 1-6 градусов мороза, на западе от 2 тепла до 2 мороза. Завтра днем будет оттепель, около нуля, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях 0-3 градуса мороза. На юге ожидается +1 +4 градуса", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что атмосферный фронт снова принесет осадки в виде мокрого снега или дождя во многих регионах страны.

"Атмосферный фронт принесет в западные, северные области, а также в Винницкую и Одесскую область осадки. Будет идти дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха. На западе будет преобладать дождь из-за преимущества "плюсовой" температуры. На остальной территории существенных осадков не будет и даже будет светить солнце. При приближении температуры воздуха к нулю или ниже – станет крепче гололедица, осторожно!" – предупредила Диденко.

В столице 14 февраля ожидается облачная погода, возможен небольшой снег и мороз.

"В Киеве 14 февраля влюбленные и обычные граждане будут искать друг друга среди облачной погоды, местами будет летать небольшой мокрый снег, на дорогах и тротуарах будет скользко. Ночью предполагается 3-6 градусов мороза, днем около нуля", - написала синоптик и добавила, что на Сретение, 15 февраля, в Украине будет преобладать сухая и относительно теплая погода – мороз ожидается только на востоке.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Украину надвигается атмосферный фронт и сообщали, каким регионам не повезет.

А также писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украине закончится дождливая погода.