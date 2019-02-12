В Украину идет арктический воздух: каким областям не повезет

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики рассказали, где ожидаются осадки

В среду, 13 февраля в Украине ожидается похолодание. В некоторых регионах температура воздуха опустится ниже нуля, а осадки ожидаются только в ночное время. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке страны будет ясно и солнечно. Ночью от +1 до -2 градусов. Днем в Луганской, Донецкой и Харьковской областях +1 +3 градуса. В Днепре до +4 градусов, в Полтаве 0 +2 градуса.

В южных областях опустится ночная температура воздуха до -1 градуса. Днем от +1 до +4 градусов, в Херсоне до +5 градусов. Солнечно, осадки не прогнозируются.

В Крыму будет тепло. Ночью +2 +4 градуса, днем +4 +6 градусов. Без осадков, днем – солнечно.

В северных областях мокрый снег пройдет ночью, а днем ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха в ночное время -2 -4 градуса, днем от +1 до +3 градусов.

На западе температура до -5 градусов опустится ночью во Львове и Черновцах, в остальных городах от -1 до -4 градусов. Ночью возможен снег. Днем будет ясно и солнечно, температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов.

В центральной части страны температура воздуха ночью опустится до -1 -3 градусов, а днем повысится до +1 +3 градусов. Без осадков.

В столице 13 февраля будет солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью от -1 до -3 градусов, днем 0 +2 градуса.

Карта погоды на 13 февраля ( meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили украинцев о том, что в страну возвращаются морозы.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили, как долго в Украине будет держаться дождливая погода.